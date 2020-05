OnePlus afferma di aver collaborato con Epic Games per mesi per consentire a Fortnite di raggiungere 90 FPS sugli smartphone della serie OnePlus 8.

OnePlus 8 e 8 Pro sono dunque i primi smartphone in grado di eseguire Fortnite a 90 frame al secondo e offrire un’esperienza di gioco particolarmente fluida.

Tuttavia, gli smartphone OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro non supportano l’esperienza di gioco a 90 FPS, pertanto i possessori di questi dispositivi dovranno accontentarsi di giocare a Fortnite a un massimo di 60 FPS.

Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, ha dichiarato in una nota che la società ed Epic Games hanno creato una delle esperienze Fortnite più fluide di sempre su uno smartphone che nemmeno le console di generazione attuale possono eguagliare, sottolineando che OnePlus crea i migliori dispositivi per i giochi in mobilità attraverso il suo display leader del settore, le alte prestazioni e l’esperienza utente complessiva progettata per i giocatori più esigenti che si aspettano altissime performance.

I proprietari di OnePlus 6 e di smartphone più recenti in India possono scaricare Fornite tramite “One-touch”, una funzione che rende facile l’installazione dell’app di Epic Games esclusivamente attraverso l’applicazione “Game Space” di OnePlus recentemente pubblicata sul Play Store.

Epic Games non ha ancora rivelato alcun piano per consentire di giocare a Fortnite ad alto frame rate su telefoni non OnePlus. Ad esempio, Xiaomi Mi 9 supporta Fortnite Mobile a 60 FPS.

