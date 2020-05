Una delle tante novità introdotte dalle Open Beta di OxygenOS, che permettono ai possessori di smartphone OnePlus di testare in anteprima le novità che arriveranno nella versione stabile, è Parallel Apps, che permette di clonare alcune app e accedere con diversi account.

Novità anche per la OxygenOS Camera di OnePlus 7 Pro, per la quale è possibile abilitare la modalità macro e la registrazione in moviola a 960 frame. Scopriamo nel dettaglio come abilitare le due funzioni.

Usare tutte le app con Parallel Apps

Ufficialmente Parallel Apps, che nella sostanza crea un secondo utente che però rimane nascosto, supporta solo alcune applicazioni, principalmente di messaggistica. In realtà è possibile sfruttare uno store alternativo, Aurora Store, per installare in Parallel Apps qualsiasi altra applicazione, aggirando il bug che di fatto impedisce di installare app nell’utente secondario tramite il Play Store.

È necessario scaricare il file APK dello store e ricorrere a una sessione ADB per il sideload dello store o, in alternativa, il file apk dell’applicazione da clonare. È sufficiente digitare il seguente comando per installare l’applicazione nel profilo dell’utente 999 creato da Parallel Apps:

adb install –user 999 <nomefile>.apk

La procedura e quindi molto semplice e richiede semplicemente l’utilizzo di un PC per essere completata. Ricordate che in alternativa potete utilizzare un’app come Island che vi permette di clonare qualsiasi applicazione, senza alcuna limitazione.

Abilitare macro e moviola su OnePlus 7 Pro

Dopo aver introdotto una modalità moviola a 960 frame su OnePlus 7T, il XDA Senior Member elmarian756 ha scoperto come attivare la stessa funzione anche su OnePlus 7 Pro, che adotta la stessa fotocamera e lo stesso hardware interno.

Per attivare la funzione è necessario modificare un paio di file XML aggiungendo una stringa e riavviando la fotocamera per trovare la nuova modalità. Allo stesso modo è possibile attivare la modalità macro attraverso la lente grandangolare. La funzione era stata introdotta durante il beta testing di Android 10 ma era stata rimossa prima dell’arrivo della versione stabile.

Anche in questo caso è sufficiente modificare un file XML anche se va detto che i risultati non saranno i medesimi di OnePlus 7T Pro, a causa della mancanza di un componente. Ricordiamo inoltre che è necessario installare una versione beta di OnePlus Camera per attivare le due modifiche e che ovviamente dovrete avere i permessi di root sbloccati per poter modificare i file.

Trovate tutti i dettagli e i link ai file necessari visitando il thread ufficiale su XDA.