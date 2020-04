Nella serie OnePlus 8 il produttore ha finalmente abbandonato il notch e la fotocamera selfie pop-up esclusiva per la variante Pro a favore di un display perforato.

Dato che OnePlus non ha ancora implementato una modalità Always on Display in OxygenOS, la comunità degli sviluppatori ha deciso di porre rimedio utilizzando l’area intorno al foro della fotocamera per simulare un led di notifica e un indicatore del livello di carica della batteria.

Due app perfette per il foro nel display di OnePlus 8

La prima app a colmare il vuoto è Arc Lighting, già nota all’interno della comunità Samsung e sviluppata originariamente da un membro XDA. L’applicazione aggiunge un anello luminoso altamente personalizzabile attorno al foro della fotocamera che può essere utilizzato per la visualizzazione dello stato di carica della batteria, notifiche e molti altri eventi.

La seconda app è Energy Ring, sviluppata da un’altro membro XDA, che ha il solo scopo di indicare il livello di carica della batteria. L’applicazione offre anche una serie di fantastici effetti di animazione tra cui scegliere che verranno attivati ​​ogni volta che si collega il dispositivo per la ricarica.

Tramite gli acquisti in-app, gli utenti possono sbloccare la possibilità di aggiungere sfumature o anelli multicolore attorno al foro della fotocamera dei due smartphone OnePlus.

A seguire trovate i thread XDA per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro e i badge per individuare le app Energy Ring e Arc Lighting nel Play Store di Google.

