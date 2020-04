Vodafone rilancia le offerte Infinito, Red Unlimited Smart e Ultra con alcune novità

A pochi giorni dal lancio del nuovo piano base Vodafone 25 New, è arrivato il momento di tornare a parlare di alcune offerte del listino Vodafone, non nuove ma particolarmente ricche di contenuti: le offerte della gamma Vodafone Infinito, Vodafone Red Unlimited Smart e Red Unlimited Ultra.

Vodafone Red Unlimited Smart e Ultra

Abbiamo già parlato precedentemente delle offerte Vodafone Red Unlimited Smart e Vodafone Red Unlimited Ultra, che continuano ad essere attivabili sia online che in negozio – fino al 31 maggio 2020 –, con tanto di promozione che raddoppia i GB compresi nel bundle e sfruttabili anche in 5G.

Vediamo cosa propongono le due offerte e a quali condizioni:

Vodafone Red Unlimited Smart comprende minuti e SMS illimitati con in più 20 GB di traffico internet in 5G. Il costo mensile ammonta a 18,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente, mentre scegliendo la formula con l’addebito sul credito residuo il prezzo mensile sale a 24,99 euro. Con la promozione in questione, come anticipato, la quantità di GB raddoppia ammontando perciò a 40 GB complessivi , usufruibile anche in caso di attivazione online , da questo link.

comprende minuti e SMS illimitati con in più 20 GB di traffico internet in 5G. Il costo mensile ammonta a 18,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente, mentre scegliendo la formula con l’addebito sul credito residuo il prezzo mensile sale a 24,99 euro. Con la promozione in questione, come anticipato, la quantità di GB raddoppia ammontando perciò a , usufruibile anche in caso di attivazione , da questo link. Vodafone Red Unlimited Ultra offre un medesimo pacchetto con minuti e SMS illimitati (con in più 1000 minuti verso Paesi fuori dell’UE) e 30 GB di internet in 5G. Il prezzo sale a 24,99 euro al mese se attivata con addebito diretto su carta di credito o conto corrente, mentre sono necessari 34,99 euro se si preferisce l’opzione con addebito su credito residuo. Stesso discorso fatto sopra anche in questo caso: la promozione in questione consente di usufruire del doppio dei GB previsti di base, che salgono perciò a 60 GB. C’è però una differenza sostanziale: mentre per la precedente il raddoppio dei GB è previsto sia online che in negozio, quest’offerta è attivabile anche online a questo link, ma il raddoppio dei GB è previsto solo in caso di attivazione in negozio.

Entrambe le offerte includono anche traffico dati senza limiti per Chat, Social, Mappe e Musica.

Passando al capitolo costi di attivazione, in entrambi i casi il cliente è tenuto a sostenere il costo per l’acquisto della nuova SIM Vodafone pari a 10 euro con 5 euro di credito incluso e quello di attivazione di 31 euro scontato a 5 euro, a patto di mantenere l’offerta attiva per un tetto minimo di ricariche, pari a 269 euro la Vodafone Red Unlimited Smart e a 359 euro la Vodafone Red Unlimited Ultra.

Vodafone Infinito

Passiamo adesso alle offerte della gamma Vodafone Infinito, le tre offerte senza limiti già note che adesso abbracciano i servizi portati dal piano base Vodafone 25 New e rimarranno disponibili all’attivazione sia online che in negozio fino a nuova comunicazione.

Ecco un breve riepilogo di contenuti e condizioni delle offerte Vodafone Infinito:

Vodafone Infinito – minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso i Paesi UE, 1.000 minuti verso alcuni Paesi extra UE, SMS illimitati e GB illimitati (alla velocità massima di 2Mbps) a 36,99 euro al mese (con addebito su credito residuo) o a 26,99 euro al mese (con addebito su carta di credito o conto corrente). Sono inoltre compresi un bundle di 1 GB e 200 minuti in roaming extra UE in USA, Canada, Monaco e un abbonamento di 12 mesi a Tidal Premium (poi a 8,99 euro al mese). Costo di attivazione per i nuovi clienti pari a 31 Euro in promozione a 5 euro se si effettuano ricariche per almeno 384 euro, mentre per i già clienti è pari a 22,50 euro. Clicca qui per attivare l’offerta.

