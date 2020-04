Vodafone lancia un nuovo piano base: ecco Vodafone 25 New con servizi già inclusi

Mentre non si fermano i tentativi di conquistare nuovi clienti, Vodafone ha annunciato – a dirla tutta, un po’ in sordina – delle significative novità per i suoi piani tariffari a consumo: Vodafone 25 New, Vodafone 25 New Abbonamento, Internet Ricaricabile New e Internet Abbonamento New faranno il loro “debutto” a partire da domani 19 aprile.

Vodafone 25 New

Più in particolare, Vodafone 25 New è un piano tariffario a consumo preattivato su tutte le nuove SIM standard consumer che – così come Vodafone Senza Scatto New – non prevede alcun contributo mensile. Saranno però attivati in automatico (e senza possibilità di disattivarli) una serie di servizi accessori a pagamento: i più onerosi sono Recall e Chiamami, servizi SMS di reperibilità che hanno un costo giornaliero unico di 12 centesimi di euro solo in caso di utilizzo, e Smart Passport+, che garantisce a un costo giornaliero di 3 o 6 euro un bundle di minuti, SMS e internet da utilizzare all’estero.

Al di là dei servizi accessori, Vodafone 25 New prevede la seguente tariffazione: 25 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta di 20 centesimi di euro verso tutti, SMS a 29 centesimi di euro, MMS a 1,30 centesimi di euro e fino a 5 GB di traffico internet al giorno a 6 euro (solo in caso di utilizzo). Resta però la possibilità di passare al piano Senza Scatto New.

Vodafone Internet New

I cambiamenti riguarderanno anche i piani tariffari delle SIM dati: sarà infatti attivo il nuovo piano Internet New, in versione ricaricabile o abbonamento, che include – NdR, non sarà possibile disattivarlo – il servizio Internet Passport+, che prevede, viaggiando in paesi non appartenenti alla UE, 1 GB di internet a 6 euro al giorno soltanto in caso di utilizzo.