Red Magic 5G Lite è ufficiale e arriva in Europa: il nuovo smartphone 5G è di fatto la versione dedicata al mercato del Vecchio Continente di Nubia Play, presentato lo scorso aprile in Cina. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul dispositivo da gaming che è appena spuntato sul sito di Vodafone in Spagna, dando un’occhiata a caratteristiche tecniche, design e funzioni, senza scordarci il prezzo di vendita.

Caratteristiche tecniche di Red Magic 5G Lite

Red Magic 5G Lite riprende in tutto e per tutto le specifiche tecniche di Nubia Play, così come il suo design. Il display è di fatto lo stesso del fratello maggiore Red Magic 5G, un pannello Super AMOLED da 6,65 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2340 pixel), con DCI-P3 color gamut, frequenza di campionamento del touch a 240 Hz e frequenza d’aggiornamento del display di 144 Hz. Il sensore di impronte è integrato nel display.

A muovere il sistema ci pensa il SoC Qualcomm Snapdragon 765G, che vede la presenza di una CPU octa core a 2,4 GHz, di una GPU Adreno 620 e del modem Snapdragon X52 per la connettività 5G. Ad aiutare il chipset arrivano 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna UFS 2.1 (potrebbe arrivare anche una versione da 6-128 GB).

Si tratta di uno smartphone pensato per il gaming, ma che non dimentica come si fanno le foto: il comparto fotografico è composto da quattro fotocamere posteriori e da una anteriore. Sul retro il sensore principale Sony IMX582 da 48 MP con apertura f/1.75 e pixel da 0,8 micron, accompagnato da un sensore grandangolare da 8 MP con campo di visione di 120 gradi e da una coppia di sensori da 2 MP con apertura f/2.4 (uno per le macro, l’altro per la profondità). Frontalmente è poi presente la singola fotocamera da 8 MP.

Lato connettività, oltre al supporto alle reti 5G (SA/NSA) troviamo dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS a doppia frequenza, GLONASS, BeiDou, NFC e una porta USB Type-C. Manca purtroppo la porta per il jack audio da 3,5 mm. La batteria è molto generosa: sono 5100 i mAh a disposizione, che non dovrebbero dare problemi neanche nelle giornate più intense (soprattutto con la ricarica rapida a 30 W).

Design di Red Magic 5G Lite

Come anticipato Red Magic 5G Lite è praticamente identico a Nubia Play, che può contare su un design molto particolare e originale, anche se non troppo “moderno”. Nella parte frontale troviamo cornici sottili ma non troppo e simmetriche, senza notch o fori per la fotocamera, ma è sul retro che lo smartphone si fa riconoscere tra la massa.

Per la scocca in vetro posteriore Nubia ha infatti scelto una particolare trama con forme spigolose e colorazioni ricche di riflessi, perfetta per uno stile da gamer. La fotocamera posteriore è divisa in due: tre sensori al centro, in un modulo esagonale che richiama il resto del design, mentre il quarto prende posto a fianco, dalla parte opposta rispetto al flash LED.

Le dimensioni sono molto importanti, complici le cornici non tra le più sottili: Red Magic 5G Lite misura 171,7 x 78,5 x 9,1 mm, con un peso di 215 grammi.

Software e funzioni di Red Magic 5G Lite

Red Magic 5G Lite arriva sul mercato con Android 10 e Nubia UI 8.0, una versione personalizzata dell’ultima release del robottino. Lo smartphone può contare su diverse funzionalità pensate per i giocatori mobili e su un sistema di raffreddamento specifico, che Nubia chiama ICE2.5, pensato per ridurre le temperature fino a 16° nelle sessioni più impegnative.

A bordo è presente una funzione di proiezione wireless compatibile con diversi modelli di TV e monitor, pensata per giocare su schermi più grandi quando non si è fuori casa. Come anticipato, l’ottima esperienza da gaming viene raggiunta grazie alla frequenza di campionamento del touch a 244 Hz e al refresh rate di 144 Hz.

Immagini di Red Magic 5G Lite

Prezzo e uscita di Red Magic 5G Lite

Red Magic 5G Lite ha iniziato a mostrarsi sul sito di Vodafone Spagna al prezzo di 17 euro al mese per 36 mesi, senza anticipo. Il costo totale è dunque di 612 euro, probabilmente diverso da quello ufficiale che sarà comunicato da Nubia, anche se non distante. La cifra comprende un joypad dal valore di 49,99 euro e una cover da 19,99 euro per i primi ordini. Continuate a seguirci per sapere quando e se lo smartphone sarà reso disponibile anche in Italia.