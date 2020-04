Nubia presenta oggi in Cina un nuovo smartphone di fascia medio alta che strizza l’occhio al gaming. Si chiama Nubia Play e, dalla sua, di specifiche interessanti ne ha parecchie. Uno schermo AMOLED da 6,65 pollici con refresh rate a 144 Hz, come suo cugino Red Magic 5G, un chipset Snapdragon 765G, compatibile con le reti 5G e una batteria da 5.100 mAh, tanto per un assaggio veloce.

Caratteristiche e dettagli di Nubia Play

Palesi ammiccamenti ai gamer da parte di questo Nubia Play, ufficializzato oggi in Cina dal marchio di ZTE. Parliamo di uno smartphone Android di fascia medio alta che di peculiarità ne ha da vendere, alcune delle quali prese a prestito da suo cugino Red Magic 5G.

Lo schermo, ad esempio, ha pressoché le stesse caratteristiche di quest’ultimo: un pannello AMOLED da 6,65 pollici di diagonale con risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel), DCI-P3 color gamut, una frequenza di campionamento del touch a 240 Hz e, come anticipato,una frequenza d’aggiornamento del display pari a 144 Hz (qui per approfondire).

Sotto la scocca di Nubia Play, c’è posto per il citato Snapdragon 765G, chipset di casa Qualcomm dotato di una CPU octa core a 2,4 GHz e di una GPU Adreno 620, oltre al modem X52 per le reti 5G. Al suo fianco, troviamo poi 6 o 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.1, a seconda della configurazione scelta.

Quattro le fotocamere posteriori, con al comando un sensore Sony IMX582 da 48 megapixel con apertura f/1.75 e pixel da 0,8 micron. Completano il quadro un sensore grandangolare da 8 megapixel con campo di visione di 120 gradi e una coppia di sensori da 2 megapixel f/2.4: uno per le macro, l’altro per il calcolo della profondità. Davanti, nella cornice, c’è invece una fotocamera frontale da 12 megapixel.

Per il resto, Nubia Play monta un lettore di impronte digitali integrato nel display, speaker 1217, doppio slot per le SIM e una connettività di livello con 5G (SA/NSA), dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS a doppia frequenza, GLONASS, BeiDou, NFC, e una porta USB C, fra le altre cose. La batteria, come anticipato, è enorme, da 5.100 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata a 30 watt.

Design e funzioni di Nubia Play

Particolare il design di Nubia Play, specie dietro con una back cover che richiama da vicino il mondo del gaming con una finitura particolare e linee taglienti che ritroviamo anche nelle forme del modulo fotocamere. Davanti, niente notch e fori per uno smartphone che preferisce invece bordi leggermente più spessi rispetto ai canoni attuali, per montare sensori e fotocamera anteriore.

Notevoli tuttavia le dimensioni di Nubia Play, con un’altezza che tocca quota 171,7 mm, una larghezza di 78,5 mm e uno spessore di 9,1 mm. Il peso? Ben 210 grammi.

Per il resto, a bordo di Nubia Play c’è Android 10, chiaramente, personalizzato con l’interfaccia utente proprietaria Nubia UI 8.0, con funzioni di proiezione wireless su schermo e altre chicche dedicate ai giochi. Sotto la scocca, a riprova del fatto che si tratti di uno smartphone che strizza l’occhio ai gamer, un sistema di raffreddamento specifico, ICE2.5, che promette di poter abbassare le temperature fino a 16° alla bisogna, cioè nelle sessioni di gaming più gravose per il processore, o in altri casi.

Prezzi e disponibilità di Nubia Play

Nubia Play è disponibile in Cina nei colori nero, blu e bianco in varie configurazioni di memoria, in ogni caso disponibili in preordine da oggi, e in arrivo sul mercato natio dal 24 aprile 2020.