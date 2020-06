Ogni mese arrivano sul Play Store migliaia di nuove applicazioni e giochi che non sempre è facile scovare a causa di un sovraffollamento non di poco conto. Benvenuti quindi nella nostra rubrica mensile, che si tiene ogni seconda domenica del mese, dove vi illustriamo i nuovi migliori giochi per Android usciti di recente, una nostra selezione di 5 titoli che reputiamo assolutamente da provare.

Questi sono dunque i 5 migliori giochi Android di giugno 2020 secondo noi, sentitevi liberi di segnalare però i vostri nuovi titoli preferiti all’interno dei commenti.

La puntata di questo mese è realizzata in collaborazione con Nubia: lo smartphone utilizzato in video è RedMagic 5G, uno smartphone da gaming con molteplici peculiarità. Ha un display a 144 Hz (l’unico al momento sul mercato), una ventola per aiutare il raffreddamento a liquido ed è dotato di Shoulder Trigger, ovvero pulsanti posti sul bordo destro (simili a L e R dei classici gamepad), che agevolano nel gioco andando a simulare i tocchi sullo schermo. Questi sono programmabili per ciascun gioco in modo da simulare i tocchi dove è più opportuno sullo schermo.

A livello software tutto è gestito dal Game Space attivabile tramite uno slider fisico sul lato sinistro del telefono che: migliora le performance, la qualità audio e abilita la ventola quando lo smartphone si scalda troppo. Tra le altre cose è anche fra gli smartphone con Snapdragon 865 più economico sul mercato. Nel caso vi interessasse approfondire potete dare un occhio alla nostra recensione di RedMagic 5G. Maggiori informazioni sul sito ufficiale dove è disponibile anche all’acquisto sul sito ufficiale.

Video

Milky Way Miner

Milky Way Miner è una sorta di gestionale dove prenderemo le vesti del più grande imprenditore della Terra, anzi dell’universo, o per lo meno della via lattea dove il gioco è ambietato. Il nostro compito è quello di diventare i più grandi minatori della galassia andando a far funzionare al meglio la catena di estrazione delle risorse.

Si parte dal pianeta terra con la possibilità di fare scavi sempre più in profondità e sempre più produttivi. Ad ogni livello infatti l’estrazione mineraria si fa sarà sempre più intesa offrendo così la possibilità, pian piano, di conquistare nuovi pianeti e avviare nuove attività di estrazione.

Il gioco è carino per la sua dinamica semplice, perfetto per momenti di svago di 5-10 minuti, infatti la progressione nel gioco continua anche quando siamo offline dove la produzione di fatto va avanti. Attenzione però ad aggiungere anche i robot che permetteranno a tutti gli ingranaggi del gioco di funzionare al meglio, altrimenti la produzione si fermerà.

Milky Way Miner è gratuito con la possibilità di fare acquisti in-app per progredire più velocemente nel gioco ma sinceramente non penso ne sentirete la necessità.

Dead by Daylight

Sconsigliato ai deboli di cuore, Dead by Daylight è un horror multigiocatore asimmetrico 4 contro 1 dove un folle killer dà la caccia a quattro amici all’interno di un vero e proprio incubo: una sorta di versione macabra del famoso “guardia e ladri” in cui i giocatori possono vestire i panni sia del killer che dei sopravvissuti. Si tratta in pratica della versione mobile del famoso gioco per PC.

La cosa interessante è la cura dal punto di vista grafico e infatti i killer vestono i panni di alcuni dei personaggi horror più famosi. Michael Myers®, Amanda Young di SAW® e il Demogorgone di Stranger Things per citarne alcuni.

Le dinamiche non sono tantissime: l’obiettivo del killer è quello di uccidere tutti i 4 partecipanti mentre l’obiettivo degli amici è quello di riattivare i generatori in modo da sbloccare la porta di uscita, ovviamente cercando costantemente di nascondersi.

Tra mappe generate casualmente e skill personalizzate per ciascun personaggio, Dead by Daylight Mobile offre un sistema di avanzamento praticamente infinito che dà vita a vicende sempre nuove.

In questo gioco può essere comodo l’utilizzo degli Shoulder Triggers di RedMagic 5G in modo da evitare di coprire parte dello schermo con le mani e non vedere elementi importanti, trattandosi poi di un multiplayer online che richiede varie componenti attive, e la ventola di raffreddamento permette di non surriscaldare lo smartphone.

Sonic ai giochi Olimpici di Tokyo 2020

Sonic torna sui nostri schermi grazie ai giochi olimpici di Tokyo che come sappiamo sono state al momento rinviate .

La storia del gioco racconta del Dr. Eggman che ha preso il controllo e toccherà a Sonic e ai suoi amici salvare la città e le Olimpiadi! Obiettivo quindi Partecipare agli eventi dei Giochi Olimpici, vincere le medaglie e sfidare i boss.

Le meccaniche di gioco sono molto tipiche per titoli come questo: moltissimi eventi da affrontare, uno diverso dall’altro, attraverso le varie sfide olimpiche come corsa ad ostacoli, salto in lungo, tiro al piattello e non solo.

Interessante il fatto che si può selezionare la propria nazione che compete con le altre in una classifica virtuale interna al gioco, così come alle Olimpiadi vince la nazione che ha conquistato più medaglie.

Il gioco è gratis da scaricare con possibilità di alcuni acquisti in-app.

BE-A Walker

Avete mai sognato di guidare un AT-AT ovvero un Imperial Walker di Star Wars? Se la risposta è sì con questo BE-A Walker ci avvicineremo moltissimo, perde due gambe per il resto è molto simile.

Il titolo è ambientato a Eldorado, un pianeta simile alla Terra coperto da enormi giungle e montagne piene di minerali rari, un’opzione ideale per la colonizzazione da parte dell’umanità che ha sovra-popolato il pianeta terra. Due cose stanno però rendendo la colonizzazione piuttosto complicata: la prima è l’atmosfera che è velenosa per gli umani, la seconda è la razza nativa di creature bellicose che non vorranno condividere la loro casa con persone venute dal cielo. Sebbene il primo problema possa essere risolto con i filtri dell’aria, l’obiettivo sarà riuscire nello sterminare gli indigeni.

Attenzione però, dopo aver imparato a usare il BE-A Walker potrete decidere da che parte schierarvi: con gli umani o con la razza autoctona, a voi la scelta.

Il gioco è disponibile in una versione demo gratuita altrimenti nella versione completa a pagamento al prezzo di 5,49 Euro. Peccato che sia solo in inglese.

Food Gang

Il gioco più semplice fra i 5 però è indubbiamente Food Gang, con una dinamica di gioco che ricorda molto Brawl Stars per fare un esempio.

Così come lo descrivono gli autori stessi Food Gang è un gioco di rissa veloce e divertente. Le battaglie sono 2 contro 2 e vince la squadra che riesce a fare più kill in pochi minuti. Food Gang è particolare in quanto l’ambientazione è in una cucina e i personaggi hanno le forme di verdure o frutti. Ci sono ben 14 personaggi, sbloccabili proseguendo nel gioco, e ben 50 abilità.

Ci sono poi delle sfide settimanali per sbloccare più poteri utili poi nelle varie battaglie. Food Gang è un gioco online gratuito, multiplayer, con acquisit in app per progredire velocemente nel gioco.

Anche in questo gioco può essere comodo l’utilizzo degli Shoulder Triggers di RedMagic 5G in modo da evitare di coprire parte dello schermo con le mani e non vedere elementi importanti.

Come detto, lo smartphone utilizzato è un RedMagic 5G ma sono compatibili con tutti gli altri, nel caso vi interessasse potete acquistarlo sul sito ufficiale.