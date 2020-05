Il Coronavirus è il motivo principale per cui la maggior parte delle aziende hi-tech stanno registrando importanti cali di vendite durante il Q1 2020. Se, infatti, Samsung ed LG si aspettando importanti cali di vendite di smartphone e TV durante il Q2 2020, stessa cosa possiamo dire anche per Nokia guardando ai dati di vendita di smartphone forniti da Counterpoint Research e relativi al primo trimestre del 2020.

Un Q1 2020 da dimenticare per Nokia

Gli scorsi anni l’azienda controllata da HMD Global aveva registrato un importante serie di successi, arrivando a vendere diversi milioni di smartphone ogni trimestre. Dai dati forniti in queste ore scopriamo però che Nokia è riuscita a commercializzare appena 1,7 milioni di smartphone durante il Q1 2020, una prestazione pari al –45,2% YoY.

A tutto ciò va aggiunta anche la triste striscia di vendite fiacche che vedono il Q1 2020 come il terzo trimestre consecutivo in cui la compagnia ha registrato un calo di vendite di smartphone di almeno 1 milione di unità. In sostanza, il primo trimestre del 2020 rappresenta il peggiore dal Q2 2017 quando la compagnia aveva appena 1,4 milioni di telefoni.

Considerando le previsioni di mercato relative al Q2 2020, dove analisti e le aziende stesse si aspettando una importante frenata delle vendite, è abbastanza lecito aspettarci una prestazione ancora più fiacca da parte di Nokia. Riuscirà il tanto atteso (e chiacchierato) Nokia 9.3 PureView a rimettere in carreggiata l’azienda finlandese?