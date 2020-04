HMD continua a lavorare per portare nuovi smartphone sul mercato entro la fine dell’anno; uno di questi sarebbe il nuovo Nokia 9.3 PureView, successore di Nokia 9 PureView, che parrebbe promettere davvero molto. Oggi nuove informazioni fanno crescere ancor di più l’acquolina in bocca, confermando voci già sentite.

Arrivano conferme per la fotocamera sotto al display su Nokia 9.3 PureView

Stando a quanto riportato da NokiaPowerUser, infatti, Nokia 9.3 PureView dovrebbe arrivare sul mercato con un’innovativa fotocamera frontale al di sotto del display; HMD avrebbe portato avanti lo sviluppo di questa nuova soluzione affiancato a una più comune fotocamera pop up, ma la versione che troveremo sugli scaffali avrà proprio la nuova implementazione, risultata essere abbastanza stabile.

Non è chiaro al momento cosa Nokia intenda per fotocamera sotto al display, ma se si dovesse trattare di un modo per eliminare notch o fori, non ci resta che attenderlo a braccia aperte.

Display di Nokia 9.3 PureView che non nasconderà solo la fotocamera frontale, ma anche una qualità senza precedenti: con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il nuovo display PureDisplay V3 dovrebbe essere uno dei migliori mai visti a bordo di uno smartphone.

Non resta quindi che attendere informazioni ufficiali su Nokia 9.3 PureView, sperando che i rumor emersi fin’ora rappresentino la realtà.