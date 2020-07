Durante la seconda metà del 2020 Xiaomi dovrebbe lanciare una nuova gamma di smartphone di fascia alta. Dopo aver conquistato il cuore di milioni di utenti con la serie Xiaomi Mi 10, il colosso cinese sarebbe in procinto di svelare uno smartphone con Snapdragon 865+ e display a 120 Hz.

Snapdragon 865+ e display a 120 Hz

Questo, secondo un nuovo rumor lanciato da Digital Chat Station, dovrebbe essere indicato come “Xiaomi Mi 10 Super Large Cup”. Ovviamente il nome in questione non corrisponde a quello ufficiale, verosimilmente indicato invece come Xiaomi Mi 10 Pro Plus, e dovrebbe arrivare con una scheda tecnica da vero top di gamma.

Secondo Digital Chat Station il nuovo terminale avrebbe già ottenuto tre diverse certificazioni a sottolineare il lancio piuttosto imminente dello smartphone, il cui debutto sarebbe indicato per il mese di agosto. Oltre al display e al processore di fascia alta, Xiaomi Mi 10 Pro Plus dovrebbe offrire un zoom di alto livello ed il supporto alla ricarica a 100 W.

Brevetto Xiaomi con fotocamera da 108 MP

Oggi, 10 luglio 2020, l’ente CNIPA (China National Intellectual Property Administration) ha pubblicato una richiesta di brevetto da parte di Xiaomi che fa riferimento ad uno smartphone di fascia alta, con back cover trasparente, doppio display, connettività 5G e una fotocamera posteriore rivoluzionaria.

Le caratteristiche tecniche dipingono questo smartphone con un vero e proprio flagship, dal forte carattere futuristico, con un display frontale a tutto schermo senza alcun tipo di notch o di fotocamera pop up – forse si tratta di uno smartphone munito di fotocamera sotto il display?

I lati del terminale, secondo le immagini pubblicate dallo CNIPA, sarebbero sprovvisti di tasti fisici, mentre sulla porzione superiore sono visibili il tasto di accensione e il microfono, mentre in basso è inserita la porta USB Type-C e un sistema di speaker stereo.

Posteriormente lo smartphone di Xiaomi vede la presenza di un display secondario (circa la metà più piccolo di quello principale) con una fotocamera dal design piuttosto singolare. Molto probabilmente il display posteriore permetterà agli utenti di scattare selfie direttamente con la fotocamera singola, soprattutto considerando l’assenza del sensore frontale.

La porzione trasparente permette di scorgere diverse diciture in riferimento ad un modem 5G IVY 650, GPU Ai e “Mi Ai Super Camera” da 108 MP. Che si tratti di Xiaomi Mi 11?