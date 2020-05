Mentre molti degli utenti italiani degli smartphone Xiaomi e Redmi attendono l’arrivo imminente della MIUI 12 Global, il produttore continua continua per la sua strada con gli eventi di lancio. Il prossimo dedicato al mercato italiano è segnato per il 26 maggio 2020. Nell’attesa, vediamo intanto tutto quello che c’è da sapere per non perderselo.

Come seguire il prossimo evento live di Xiaomi

Dopo il lancio multiplo della settimana scorsa con i due Black Shark 3 e Xiaomi Mi Note 10 Lite, e dopo l’annuncio per l’Italia di Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, il colosso cinese, segna sul calendario un nuovo evento dedicato al nostro mercato.

Si intitola “Xiaomi Live Show” e, come anticipato, è fissato per martedì 26 maggio 2020, alle ore 18:00. Si tratta di un evento di lancio che vedrà la presenza di alcuni ospiti speciali, evento che è possibile seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube di Xiaomi Italia, come specificato nella locandina in copertina.

Per il momento, mancano tuttavia i dettagli relativi al tema dell’evento, e su cosa verterà il discorso. Ma non ci resta che attendere i dieci giorni che mancano per scoprirlo insieme.