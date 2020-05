Lo scorso 27 aprile Xiaomi presentava ufficialmente MIUI 12, l’ultima versione della personalizzazione di Android da sempre presente all’interno di tutti gli smartphone realizzati dal colosso cinese. All’interno della news vi abbiamo elencato con dettaglio e precisione tutte le novità della nuova versione e quali saranno gli smartphone che avranno modo di montarla.

MIUI Global 12 arriverà il prossimo 19 maggio

La domanda però che ci viene sempre più spesso avanzata dai nostri utenti è la seguente: “quando verrà rilasciata ufficialmente la versione globale?” A darci una risposta a questa domanda ci pensa direttamente Xiaomi. Infatti, tramite un piccolo rebus matematico, l’account Twitter ufficiale di MIUI annuncia che la versione MIUI 12 Global verrà lanciata il prossimo 19 maggio 2020.

Nelle scorse ora la compagnia aveva lanciato il programma di iscrizione alla beta testing della MIUI 12 per una manciata di smartphone in India, ma la novità di oggi ci porta a credere che l’azienda sia già a un buon livello di sviluppo per annunciare il lancio globale ad appena 12 giorni di distanza. È probabile che nel corso dei prossimi giorni Xiaomi svelerà quale saranno le tempistiche di rollout per i vari mercati, ma quello che conta è che manca davvero poco all’arrivo della nuova versione della MIUI.

