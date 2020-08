Quest’anno per Xiaomi cade il decimo anniversario dalla sua nascita, un lungo ma breve percorso in cui l’azienda è diventata una delle realtà più importanti nel panorama internazionale, soprattutto qui in Italia dove gode di un ottimo posizionamento e market share. In queste ore veniamo a conoscenza che Lei Jun, CEO di Xiaomi, terrà un evento online il prossimo 11 agosto.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus in arrivo?

In molti si attendono che Jun parli della visione di Xiaomi per il presente e il futuro, ripercorrendo le fasi principale della crescita della compagnia durante i primi 10 anni di vita, ma alcuni leaker fra cui Digital Chat Station credono che la compagnia presenterà nuovi smartphone e altri prodotti.

Ma quali potrebbero essere questi smartphone in arrivo? Difficile essere certi quali saranno, ma gli ultimi rumor delle passate settimane ci portano a credere che Xiaomi Mi 10 Pro Plus potrebbe essere uno dei device papabili. Si parla anche con insistenza di Redmi K30 Ultra certificato giorni fa dal TENAA con processore MediaTek Dimensity 1000+, sensore principale di Sony da 64 MP e una batteria da 4500 mAh.

Quali saranno secondo voi le novità che svelerà Xiaomi durante l’evento? Secondo voi si tratta di uno nuovo smartphone o di un’altra categoria di prodotti? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

In copertina Xiaomi Mi 10 Pro