Un nuovo report targato Canalys conferma che negli ultimi mesi la popolarità di Xiaomi nel nostro Paese è andata via via crescendo, tanto che nel primo trimestre del 2020 il colosso cinese ha conquistato il terzo gradino del podio italiano dei produttori di smartphone ai danni di Apple.

Ebbene sì, in Italia Apple non è più tra i primi tre produttori di smartphone, dovendosi ora accontentare della quarta posizione con un market share del 5% (con una diminuzione su base annua pari al -70%).

Xiaomi supera Apple in Italia nella classifica dei produttori di smartphone

I primi tre posti della classifica dei produttori di smartphone vedono Samsung saldamente al comando con il 38% di market share (con una diminuzione su base annua pari al -24%), seguita da Huawei con il 27% (e una diminuzione su base annua pari al -27%) e la vera rivelazione, Xiaomi, forte di un market share del 16% (che fa registrare un aumento su base annua pari al +306%).

Anche alla quinta posizione troviamo un produttore in forte ascesa: stiamo parlando di OPPO, che con il 4% di market share ha fatto registrare una crescita su base annua pari al +1.502%.

Grande soddisfazione per tale risultato è stata espressa da Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia, il quale ci ha tenuto a precisare che “Questo traguardo è per noi motivo di grande orgoglio, nonché un’ulteriore dimostrazione dell’impegno e della costanza con cui operiamo per mantenere le promesse fatte”.

