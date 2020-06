Da giugno 2020 cambia il consueto quiz a premi offerto a tutti i clienti iscritti al programma WinDay. Questo, etichettato all’interno dell’applicazione (link in calce all’articolo) come WinGiovedì e offerto anche la domenica, presenta adesso nuove sessioni di gioco per concorrere alla vincita di un premio pari a 3000 euro (WinGiovedì) e 2000 euro (edizione domenicale).

Cambiano i quiz di giovedì e domenica

Entrando nello specifico, le novità di WinDay saranno attive fino al 28 giugno 2020 e permettono ai clienti di partecipare al quiz a domande per tentare la fortuna con la vincita di credito telefonico o sconto in fattura. Come per la formula attiva primo dell’1 giugno 2020, anche in questa nuova versione resta la ripartizione del montepremi fra tutti i vincitori della singola sessione di gioco.

Indipendentemente dalla giornata di svolgimento del quiz, questo prevede di rispondere correttamente a 9 domande a risposta multipla con la possibilità di scegliere l’argomento della prima domanda. Nel caso in cui si riuscisse ad indovinare correttamente tutte e 9 le risposte, il cliente WINDTRE verrà considerato vincitore assieme a tutti gli altri clienti che hanno risposto correttamente.

I premi verranno successivamente elargiti ai vincitori sotto forma di ricarica telefonica per le utenze con piano prepagato, mentre come sconto in fattura per le utenze con piano postpagato.

Torna in WINDTRE con Go 50 Top+

Gli ex clienti Wind e Tre stanno ricevendo un SMS winback per tornare con l’operatore e sottoscrivere l’offerta Go 50 Top+ che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico dati a 5,99 euro al mese. Ecco il testo dell’SMS ricevuto da ex clienti dei sopracitati operatori telefonici:

Vuoi avere 50 GIGA a soli 5,99 euro al mese, e in piu’ minuti illimitati e 200 SMS, sulla nuova rete TOP QUALITY di WINDTRE? Scopri l’esclusiva GO 50 TOP+! Per maggiori info su costi e privacy o per attivare vai su windtre.it/top50 o visita i nostri negozi entro il 10 Giugno 2020. Attivazione gratuita e costo SIM 10 euro

L’offerta WINDTRE Go 50 Top+ può essere quindi attivata sia online tramite il sito ufficiale della compagnia, che nei negozi dell’operatore telefonico fino al prossimo 10 giugno 2020. Nel dettaglio l’offerta prevede quindi minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico anche in connettività 4.5G a 5,99 euro al mese.

L’attivazione dell’offerta è completamente gratuita, mentre il cliente deve supportare il costo iniziale della SIM pari a 10 euro.

