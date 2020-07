Assieme alle GIF, ad oggi forse i contenuti più utilizzati in chat per esprimere un sentimento, gli sticker rappresentano una soluzione rapida e di effetto per animare una conversazione con immagini e animazioni simpatiche e allegre. Se su Telegram gli sticker sono ormai sbarcati da tempo immemore, WhatsApp sta piano piano affinando la loro implementazione con le ultime build del client beta ufficiale.

Giusto qualche settimana fa vi avevamo mostrato come funzionano e si presentano gli sticker animati su WhatsApp Beta, ed in queste ore i colleghi di Wabetinfo ci permettono di carpire qualche informazione in più sul loro comportamento in chat una volta che saranno disponibili a tutti sul canale stable dell’app.

NEWS: WhatsApp was already planning to use an infinite animation for animated stickers in the chat!

This video shows how WhatsApp infinitely plays an animated sticker.

Maybe we will see this feature in future as new option, it's not clear if there is this intention today. pic.twitter.com/QtzhwnYtds

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 16, 2020