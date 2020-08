Quali sono i piani di Google per Wear OS? È una domanda che ci siamo posti tutti in questi mesi, soprattutto a seguito dell’acquisizione di Fitbit e della certezza che ormai la prossima versione di Wear OS sarà basata su Android 11, di fatti saltando una major release ovvero Android 10 – l’attuale release di Wear OS è ancora basata su Android 9 Pie.

Tante novità in arrivo questo autunno

La risposta a questa domanda ce la dà direttamente Google che, in queste ore, ha svelando molto di quello che potremo aspettarci da qui ai prossimi mesi, con il primo grande aggiornamento OTA previsto per questo autunno. Ci teniamo a precisare che questo update OTA non sarà basato su Android 11, ma bensì punterà a migliorare le prestazioni degli smartwatch basati su Qualcomm Snapdragon Wear 3100.

“Nel prossimo aggiornamento software in arrivo questo autunno,“ svela Google nel comunicato, “miglioreremo le performance rendendo più veloce l’accesso alle informazioni e per avviare le applicazioni. Stiamo semplificando il processo di pairing iniziale. Noterete miglioramenti anche alla nostra SysUI per un controllo più intuitivo e per gestire le differenti modalità di workout“.

Uno dei cambiamenti più importanti di questo update riguarda però il miglioramento delle performance dei processori. Infatti, “Con i miglioramenti delle prestazioni delle CPU, noterete un avvio delle app più veloce del 20%“, si annuncia un’ottima notizia per i tanti utenti ancora oggi muniti di smartwatch con 1 GB di RAM e con processore Snapdragon Wear 3100.

Android 11 e Snapdragon Wear 4100/4100+

In aggiunta a tutto ciò, il colosso di Mountain View ha anche indicato alcune delle novità a cui sta lavorando e che verranno rilasciate in futuro. Prima di tutto il rifacimento completo dell’applicazione Meteo, con tanto di implementazione del sistema di allerta e delle previsioni orarie. In seconda battuta, il tanto atteso aggiornamento ad Android 11 e il supporto ufficiale ai processori Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e 4100+.

L’update di Wear OS alla prossima major release ruoterà attorno a questi punti principali:

accesso più rapido alle informazioni;

semplificazione del processo di pairing;

miglioramento del supporto alla connettività LTE;

supporto ai processori Qualcomm Snapdragon 4100 e 4100+.

Il primo smartwatch a godere di questi importanti vantaggi di prestazioni circa il supporto alla nuova gamma di chip Qualcomm è Mobvoi TicWatch Pro 3, di cui però non abbiamo ancora informazioni circa la data di lancio.

Infine, Google promette agli sviluppatori che sarà più semplice sviluppare applicazioni pensate per Wear OS, il che ci porta a pensare all’arrivo di novità anche per quanto riguarda Android Studio, Kotlin e le librerie Jetpack.