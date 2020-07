Il mercato wearable è uno dei pochi settori in cui è ancora ben visibile una curva di crescita piuttosto marcata, soprattutto nei primi mesi del 2020 dove il Q1 ha fatto registrare una importante impennata per via del Coronavirus. In queste ore, durante l’evento AMA tenuto da alcuni ingegneri Google su Reddit, il team ha svelato alcune interessanti novità per quanto riguarda Wear OS, il sistema operativo del colosso di Mountain View per i dispositivi smart da polso.

Android 11 presto anche su Wear OS

Dopo aver risposto ad alcune domande circa alcune scelte controverse e dubbie di Android 11, il team di sviluppo risponde ad una domanda diretta circa lo stato dello sviluppo di Wear OS, molto spesso visto come un progetto laterale, di secondaria importanza. Del resto, come sappiamo, l’ultimo grande aggiornamento di Wear OS risale al 2018 con l’arrivo di Android 9 Pie, ma durante l’AMA si è fatto chiaro riferimento che l’OS per i dispositivi wearable potrebbe saltare Android 10 in favore di Android 11.

Infatti, in risposta ad un ulteriore commento sulla questione Wear OS, il team ha dichiarato che gli sviluppatori “potranno avere accesso alla maggior parte della API di Android non appena Wear OS sarà basato su Android 11“. Google non nasconde l’interesse circa l’intersezione dei dispositivi per la smart home con i device wearable, lasciando intendere che presto sarà possibile controllarli direttamente dallo smartwatch.

L’impegno di Google sul settore wearable sembrerebbe essere più vivo che mai, dove il team di ingegneri rivela anche che il team di sviluppo di Android e quello di Wear OS lavorano a stretto contatto.

Certificazione SIG per wearable Fossil

Fossil continua ad ampliare il proprio portfolio di smartwatch ed in queste ore ben cinque nuovi smartwatch vengono inseriti all’interno del database SIG. La documentazione fa riferimento ai modelli DW11F1, DW11F2, C1NF1, C1CF1 e C1EF1, tutti papabili dispositivi della serie Gen 6 degli smartwatch Fossil.

Le indicazioni dei model number indicano che questi smartwatch Fossil potrebbero montare lo stesso chip presente all’interno della Gen 5, il che potrebbe indicare che non saranno basati su Qualcomm Snapdragon Wear 4100.