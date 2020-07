Sembrava ci fossero solo delle timide segnalazioni, invece negli ultimi giorni ho. Mobile sta confermando da più parti la fase di testing del VoLTE e ne sta anche allargando la disponibilità.

Il VoLTE di ho. Mobile in fase di testing

Oltre che sui social, in modo particolare su Facebook, ho. Mobile sta confermando la fase di testing del VoLTE anche nel suo forum di supporto, specificando che si tratta di una fase di test a campione.

Ciò significa che vengono selezionate delle numerazioni a caso e per loro viene attivato il VoLTE, che non solo permette di utilizzare la connessione sotto rete 4G durante le chiamate telefoniche ma permette anche di usufruire di un audio in alta definizione, molto più nitido, durante le chiamate.

Si espande il testing del VoLTE di ho. Mobile

Abbiamo notato poi che negli ultimi giorni il supporto al VoLTE è stato reso disponibile anche per alcune nostre numerazioni (prima non lo era) e questo conferma che la fase di testing è in corso e in espansione, il che potrebbe voler dire che sta procedendo per il verso giusto.

Chiaramente per utilizzare il VoLTE di ho. Mobile, così come quello degli altri operatori, è necessario avere uno smartphone compatibile, ma più o meno tutti quelli di Xiaomi, Redmi, HONOR, Huawei, Google, Samsung e qualche altro negli ultimi 2-3 anni lo sono.

Ora come ora non sappiamo quando il VoLTE sarà reso disponibile per tutti i clienti di ho. Mobile, però certo è che è in fase avanzata di testing e questo potrebbe voler dire che al suo debutto ufficiale potrebbe non mancare tanto. Chi di voi riesce già a sfruttarlo?