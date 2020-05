ho. Mobile potrebbe essere in procinto di rispondere a Very Mobile e di rendere disponibile il VoLTE, che consente di effettuare chiamate in alta definizione con la rete 4G, per i suoi clienti.

Sono molte le segnalazioni, infatti, raccolte anche dai colleghi di MondoMobileWeb, che stanno arrivando nelle ultime ore e che mostrano il VoLTE attivo con rete ho. Mobile, con tanto di icona di sistema nella barra delle notifiche.

Ora come ora non è ancora il momento di stappare lo champagne e festeggiare perché si tratterebbe, è il condizionale è d’obbligo, solamente di un test ristretto fra alcuni clienti selezionati a caso, in modo che ho. Mobile possa fare le sue dovute valutazioni e decidere se renderlo o meno disponibile nel prossimo futuro.

Chiaramente per utilizzare il VoLTE, anche con ho. Mobile, è necessario avere uno smartphone che lo supporti e che abbia l’apposita opzione attivabile nel menù delle impostazioni (non c’è, in questo momento, una lista con i modelli supportati da ho. Mobile).

Non sappiamo quindi se e quando ho. Mobile deciderà di rendere disponibile il VoLTE per i suoi clienti in via ufficiale, ora come ora parrebbe esserci solo una fase di test fra alcuni clienti. Comunque vi terremo informati sulle prossime novità.

