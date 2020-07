In queste ore Very Mobile, l’operatore mobile virtuale di WINDTRE, propone il nuovo catalogo di offerte per i clienti provenienti da altri operatori telefonici, fra cui ad esempio Iliad.

Nuove offerte per chi proviene da Iliad

Nello specifico, le modifiche relative alle offerte sono così composte:

Per i clienti Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb (ad esclusione di ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu), è possibile attivare le offerte 30 Giga o 100 Giga : 30 Giga propone minuti e SMS illimitati con 30 GB di traffico dati a velocità 4G (30 Mbps in download e upload) a 4,99 euro al mese. Sono inoltre previsti anche 2,4 GB di traffico in roaming, mentre tutti i minuti e SMS possono essere utilizzati senza limiti; 100 Giga propone minuti e SMS illimitati con 100 GB di traffico dati con connettività 4G (30 Mbps in download e upload) a 6,99 euro al mese. In questo caso i giga offerti in traffico roaming salgono a 3,3 GB.

(ad esclusione di ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu), è possibile attivare le offerte o : Solo per i nuovi numeri , l’operatore virtuale propone i pacchetti 30 GB o 100 GB: 30 Giga offre minuti e SMS illimitati con 30 GB di traffico a velocità 4G (30 Mbps in download e upload) a 4,99 euro al mese. I limiti per il roaming sono identici all’offerta 30 Giga per i clienti Iliad; 100 GB offre minuti e SMS illimitati con 100 GB di traffico a velocità 4G (30 Mbps in download e upload) a 7,99 euro al mese. L’offerte permette inoltre di usufruire di minuti e SMS illimitati in roaming, con 3,8 GB per la navigazione.

, l’operatore virtuale propone i pacchetti 30 GB o 100 GB: Per i clienti TIM, Vodafone, Kena Mobile, WINDTRE, ho. Mobile e Spusu , è possibile attivare le offerte 30 GB o 100 GB: 30 Giga propone minuti e SMS illimitati con 30 GB di traffico a velocità 4G (30 Mbps in download e upload) a 11,99 euro al mese. I minuti e SMS possono essere utilizzati in roaming assieme a 5,7 GB di traffico al mese; 100 Giga offre minuti e SMS illimitati con 100 GB di traffico a velocità 4G (30 Mbps in download e upload) a 13,99 euro al mese. In questo caso i giga di traffico roaming salgono a 6,6 GB al mese, con minuti e SMS in roaming senza limiti.

e , è possibile attivare le offerte 30 GB o 100 GB:

Gli utenti interessati a queste offerte possono fare richiesta di attivazione direttamente online, a cui verrà addebitato anche il costo SIM e di attivazione pari a 5 euro; è prevista la consegna gratuita.

