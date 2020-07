Il team di Very Mobile, operatore virtuale di WINDTRE, ha dato il via ad una campagna informativa via SMS con la quale comunica ai propri clienti un’importante novità.

Very Mobile semplifica il cambio di offerta

A partire dal prossimo mese, infatti, sarà possibile cambiare offerta senza costi e, aspetto ancora più interessante, ciò potrà avvenire direttamente attraverso l’applicazione ufficiale dell’operatore telefonico (che può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store).

Questo il testo dell’SMS informativo inviato da Very Mobile:

Ti informiamo che ad Agosto, per tutti i Clienti Very che lo vorranno, sarà possibile passare alla nuova offerta senza nessun costo di cambio e direttamente dall’app Very. Ti informeremo appena la funzionalità sarà disponibile. Puoi scaricare o aggiornare l’app Very da https://verymobile.it/v/v-app

Purtroppo al momento non sono disponibili dettagli precisi sul funzionamento del nuovo sistema studiato dall’operatore mobile (come, ad esempio, se il cambio sarà immediato o se, al contrario, sarà necessario attendere il primo rinnovo mensile utile) e per saperne di più, pertanto, sarà necessario attendere qualche settimana.

Potete trovare tutte le offerte di Very Mobile seguendo questo link.

