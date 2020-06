Non ci sono stati intoppi e Spusu è arrivato in Italia, pronto a dare battaglia agli altri operatori virtuali con offerte telefoniche tutto incluso e quindi con traffico dati internet, SMS e minuti di chiamate.

Prima di dare uno sguardo alle offerte è bene però chiarire un aspetto fondamentale: Spusu è un nuovo operatore virtuale, operativo da oggi in Italia, e quindi non possiede una propria rete, ma utilizza quella di WindTre. Inoltre è bene chiarire subito che le sue offerte non includono il servizio VoLTE, a differenza di alcuni concorrenti virtuali, che possiede già un’applicazione per smartphone nel Play Store e che non avrà eSIM.

Offerte telefoniche di Spusu

Allora, il portafoglio di offerte di Spusu è strutturato in tre pacchetti e per questo è chiaro e senza fronzoli: le offerte sono Spusu S-ole, Spusu M-are e Spusu L-una e ognuna di loro include tutto ciò che serve per conversare e navigare.

Spusu S-ole : 500 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS verso tutti e 10 GB di traffico dati internet in 4G al costo di 7,90 euro al mese;

: 500 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS verso tutti e 10 GB di traffico dati internet in 4G al costo di 7,90 euro al mese; Spusu M-are : 1000 minuti di chiamate verso tutti, 200 SMS verso tutti e 15 GB di traffico dati internet in 4G al costo di 9,90 euro al mese;

: 1000 minuti di chiamate verso tutti, 200 SMS verso tutti e 15 GB di traffico dati internet in 4G al costo di 9,90 euro al mese; Spusu L-una: 2000 minuti di chiamate verso tutti, 500 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati internet in 4G al costo di 13,90 euro al mese.

Tutte e tre le offerte possono contare sul servizio “riserva” che permette di accumulare i gigabyte non utilizzati fino a un massimo, rispettivamente, di 20, 30 e 100 gigabyte, consentono velocità di download e upload fino a 300 e 50 Mbps e prevedono un costo di attivazione complessivo, una tantum, di 10 euro, che include anche la SIM.

Questo è quanto propone Spusu per il mercato italiano (qui il link al sito) e con cui spera di dare battaglia a concorrenti di alto calibro come ho. Mobile, Kena Mobile e Very Mobile, che sono gli operatori virtuali da battere in questo momento. Pensate che possa riuscirci Spusu?

