ho. Mobile torna all’attacco con una interessante novità per alcuni fortunati clienti. Infatti, a seguito di una partnership commerciale con la catena di supermercati Iper, alcuni clienti si sono visti consegnare una SIM ho. Mobile in omaggio dopo aver fatto la spesa in uno dei supermercati Iper aderenti.

5 euro di credito omaggio con la SIM

“Solo per te, in regalo una SIM ho. Mobile. Entro il primo mese dall’attivazione riceverai 5 euro di traffico in omaggio. Richiesti subito in cassa la tua SIM!“, è il testo che alcuni clienti hanno visto stampato in calce allo scontrino fiscale dopo aver fatto la spesa.

Secondo alcune informazioni, il valore di 5 euro di traffico in omaggio può essere esteso a 10 euro contestualmente alla richiesta di portabilità da alcuni operatori, soprattutto se virtuali. I fortunati clienti dei supermercati Iper che hanno ricevuto la SIM ho. Mobile in omaggio, la potranno attivare recandosi nella sezione “Attiva SIM” presente nell’applicazione ufficiale.

Si tratta di un’attivazione standard dove sarà possibile indicare se scegliere un nuovo numero telefonico oppure richiedere la portabilità da un altro operatore. Fortunatamente la SIM in omaggio non sarà in alcun modo legata al cliente che l’ha ricevuta in cassa nei negozi Iper, pertanto potrà anche essere regalata ad amici o parenti.

