Messi da parte autovelox e limiti di velocità, aggiunti un po’ di mesi fa anche in Italia, Google sta implementando, e finalmente aggiungeremmo, i semafori all’interno delle mappe di Google Maps per Android.

Semafori per Google Maps per Android

Non correte ad aprire Google Maps e a controllarne la disponibilità perché potreste non averli ancora in quanto la loro integrazione sta avendo luogo in modo controllato e graduale, come sempre quando si parla di questo genere di novità.

Ciò nonostante per vedere i semafori all’interno di Google Maps per Android è necessario possedere l’applicazione in versione almeno 10.44 e avere una buona dose di fortuna, dato che l’implementazione richiede un’attivazione da remoto.

Una volta aggiunti, i semafori si presentano con una piccola icona all’interno delle strade, come potete vedere nelle immagini qui sopra, e aiutano ad avere maggiori informazioni sulla navigazione, così da non avere sorprese. Chi di voi li vede già?