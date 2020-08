Mancano ormai pochissime ore all’evento Unpacked di Samsung del 5 agosto dove il colosso sud coreano presenterà la nuova gamma di smartphone di fascia alta Samsung Galaxy Note 20, lo smartwatch premium Samsung Galaxy Watch 3, le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Live e, ovviamente, la serie di tablet premium Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7+.

Tre colorazioni e design di altissimo livello

Dopo avere scoperto il design finale ufficiale dei tablet di Samsung e le schede tecniche di Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+, è sempre grazie al classico Evan Blass se abbiamo modo di ammirare in anteprima le probabili tre colorazioni per gli attesi tablet di Samsung.

Da ciò che possiamo apprendere dalle immagini sottostanti, così come dal video a 360° soprastante, i tablet di Samsung dovrebbero vedere la luce del sole in tre varianti cromatiche, ovvero: Mystic Bronze, Mystic Silver e Mystic Black.

Le colorazioni protagoniste del leak non fanno giustizia all’evidente costruzione di alto livello dei tablet di Samsung, dove molto probabilmente sarà presente uno chassis unibody in alluminio e con l’attesa scanalatura magnetica posteriore per riporre in tutta sicurezza la S Pen.

La colorazione è il penultimo tassello che ci mancava circa le caratteristiche complete della nuova serie di tablet; non ci resta che attendere qualche ora per scoprire il listino prezzi per il nostro Paese e quando sarà possibile acquistarli.

Potrebbe interessarti anche: seguite la presentazione di Samsung con TuttoAndroid