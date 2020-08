Dopo una lunga attesa sta arrivando finalmente il giorno del secondo Galaxy Unpacked 2020 di Samsung, durante il quale saranno svelati diversi nuovi prodotti del marchio: saranno presentati ufficialmente Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, che saranno gli effettivi protagonisti, ma vedremo anche il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Watch 3, Samsung Galaxy Tab S7 e le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Live. Poteva secondo voi mancare la nostra diretta commentata live in italiano?

Presentazione in diretta di Samsung Galaxy Note 20 e non solo: seguitela con noi

L’evento Galaxy Unpacked 2020 di domani, il secondo di questo 2020 dopo quello dedicato alla gamma Galaxy S20, svelerà diversi attesissimi dispositivi, e non solo Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra. I phablet saranno accompagnati, come confermato dal teaser di qualche giorno fa, da altri dispositivi dell’ecosistema: tra qualche ora vedremo il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2, lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 3, i tablet Samsung Galaxy Tab S7 e S7+ e le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Live.

In questi ultimi mesi sono state tante le indiscrezioni trapelate, che ci hanno portato molte informazioni su quasi tutti questi dispositivi, in particolare sui due Galaxy Note 20, dei quali sappiamo già quasi tutto. La presentazione ufficiale fugherà gli ultimi dubbi e ci dirà tutto ciò che c’è da sapere sui nuovi device Samsung Galaxy, compresi prezzi e date di uscita.

Il Galaxy Unpacked 2020 si terrà attraverso un evento esclusivamente in streaming a causa dell’emergenza sanitaria, e potrete seguirlo con noi in diretta in compagnia di Mikhael e Bernardo a partire dalle ore 15:45 di domani, mercoledì 5 agosto 2020: l’evento partirà poco dopo, alle ore 16:00, e ci sarà tanto di cui parlare. Se non volete perdervi nulla potete già impostare un promemoria su YouTube.

Allora, siete già pronti alla diretta di domani? Qual è il dispositivo Samsung Galaxy che state aspettando di più?