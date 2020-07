Come capita spesso per i prodotti commercializzati da Samsung, alcune varianti cromatiche vengono offerte solo per i clienti residenti in alcuni stati. Lo abbiamo scoperto con Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy Buds+ “Jennie Red” e poi con Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy Buds+ “BTS Edition”.

Ecco le colorazioni Aura Blue e Red

In queste ore il colosso sud coreano porta le varianti Aura Red e Aura Blue anche in Europa, slegando così la loro commercializzazione solo per alcuni fortunati paesi come ad esempio l’America e la Corea del Sud. Ad oggi Samsung Galaxy S20+ Aura Red e Aura Blue sono disponibili solo in Germania, mentre lo store ufficiale italiano presenta ancora le classiche colorazioni svelate al lancio ufficiale di Samsung Galaxy S20+.

A parte la colorazione differente, lo smartphone di Samsung non presenta novità per quanto riguarda l’hardware. Resta infatti presente l’ottimo pannello Dynamic AMOLED Infinity-O da 6,7 pollici con risoluzione QuadHD+ da 3200 x 1440 pixel, il processore Exynos 990 con GPU Mali-G77, RAM LPDDR5 con 128 GB di storage, fotocamera quadrupla posteriore con sensore principale da 12 MP e teleobiettivo da 64 MP, batteria da 4500 mAh e ovviamente Android 10 con la One UI 2.1.

Le colorazioni Aura Blue e Aura Red potrebbero rendere Samsung Galaxy S20+ più popolare di quanto non sia già adesso, dando così modo agli utenti interessati di acquistare una variante nuova e particolare.

