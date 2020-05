Sono ormai diverse settimane che si parla di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20+. I prossimi top di gamma di Samsung, attesi per il Q3 2020, sono al centro di un vortice di rumor e leak circa il comporto fotografico. In queste ultime ore un nuovo leak ci permette di scoprire quella che potrebbe essere la configurazione dei sensori per entrambi i top di gamma.

Sono queste le fotocamere dei flagship?

Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe montare un sensore principale da 12 MP, un sensore telescopico da 64 MP ed un sensore grandangolare da 12 MP. Il modello Samsung Galaxy Note 20+, invece, sarebbe munito di un sensore principale da 108 MP, un sensore telescopico da 12 MP ed un sensore grandangolare da 12 MP con sistema di autofocus a laser.

Il sensore telescopico da 12 MP di Samsung Galaxy Note 20+ crea scompiglio con i recenti rumor indicanti invece un sensore periscopico. Ovviamente non c’è niente di nuovo da questo punto di vista: rumor e leak si contraddicono spesso fra di loro, soprattutto nel caso in cui facciano riferimento a vari prototipi realizzati da Samsung.

L’unica informazione che sembra in qualche modo “attendibile” è la presenza di un autofocus a laser, soprattutto in considerazione agli importanti problemi di messa a fuoco più volte notati con la gamma di smartphone Samsung Galaxy S20.