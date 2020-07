Continuano ad emergere in Rete nuovi dettagli sull’attesissima serie Samsung Galaxy Note 20, la cui presentazione è in programma per il 5 agosto.

Nelle scorse ore Roland Quandt ha pubblicato su Twitter la seguente foto che ci mostra tre custodie ufficiali di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G con rivestimento antimicrobico e colorazioni che ricalcano quelle del device (Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic White):

Sarà interessante scoprire quale livello di protezione potrà vantare il sistema di “rivestimento antimicrobico” del colosso coreano.

Gli sfondi della serie Samsung Galaxy Note 20 da scaricare

Sempre nelle scorse ore sono stati pubblicati su Twitter da Ishan Agarwal alcuni degli sfondi che saranno pre-caricati sui nuovi modelli della serie Galaxy Note:

Potete scaricarli a risoluzione piena seguendo questo link. Infine, sempre nelle scorse ore sono apparse in Rete due immagini che ci mostrano il Samsung Galaxy Note 20 Ultra in colorazione Mystic White ed il modello “base” in versione Mystic Green:

Appuntamento a mercoledì 5 agosto per l’evento di presentazione ufficiale delle novità di casa Samsung. Resta da capire se, date le tante anticipazioni di queste settimane, il colosso coreano abbia ancora qualche asso nella manica con cui stupirci.