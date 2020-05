La modalità scura è una funzionalità che con il passare del tempo è diventata sempre più comune, ciò grazie anche al team di Google, che lentamente l’ha implementata nella maggior parte di applicazioni e servizi del colosso di Mountain View.

Per quanto riguarda i risultati di ricerca su Google Chrome, già all’inizio di questo mese sono emersi degli indizi che ci confermano che Google ha in progetto di implementarla quanto prima e nelle scorse ore, attraverso un aggiornamento lato server, è stata introdotta la possibilità di sfruttare tale visualizzazione con la modalità scura.

Come visualizzare la modalità scura sui risultati i ricerca con Google Chrome per Android

Chi desidera provarla ha di fronte a sé due alternative: scaricare dal Google Play Store Google Chrome in versione Canary (qui) o Dev (qui) e abilitare il relativo flag (Show darkened search pages on Android) oppure aggiungere all’URL dei risultati di ricerca i caratteri &cs=1 (per esempio, https://www.google.com/search?q=tuttoandroid&cs=1).

Al momento vi sono ancora dei piccoli difetti di visualizzazione, come quello relativo all’avatar dell’utente ma è probabile che verranno risolti prima che questa nuova feature venga messa a disposizione di tutti gli utenti (cosa che probabilmente avverrà a breve). Nei prossimi giorni ne sapremo di più.