È da ormai diverso tempo che Google lavora per portare la modalità scura all’interno delle proprie applicazioni su Android, sin dal lancio di Android 10. In queste ore gli sviluppatori di Google stanno per apportare qualche cambiamento alla interfaccia di visualizzazione dei risultati di ricerca all’interno di Google Chrome.

La novità è stata individuata all’interno della repository del codice di Chromium e, da come viene esplicitato dal team di sviluppo, fa riferimento all’arrivo della modalità scura nei risultati di ricerca di Google Chrome. Come sappiamo il browser di Google dispone già di una modalità scura, ma i risultati di ricerca vengono ancora oggi rappresentati su sfondo bianco.

Dalle prossime versioni di Google Chrome tutto ciò potrebbe cambiare, ed infatti il codice individuato nelle repository di Chromium punta ad una flag da attivare nella schermata chrome://flags con la seguente descrizione:

Mostra la SRP per Chrome Android

Se abilitato, gli utenti vedranno una pagina dei risultati di ricerca scura se anche Chrome è in modalità scura.

#enable-android-dark-srp

Il termine SRP significa “Search Results Page”, perciò è abbastanza chiaro dove vuole andare a parare il team di sviluppo di Google Chrome in futuro. Al momento non è chiaro il perché Google abbia deciso di aggiungere questa feature a livello del codice di Google Chrome e non come un parametro CSS – ad oggi numerosi siti web sfruttano la classe prefers-color-scheme per indicare al browser di mostrare una pagina con tema scuro -, ma è probabile che l’azienda di Mountain View voglia in qualche modo “forzare” la visualizzazione scura, com’è possibile notare nelle immagini condivise dai colleghi di 9to5google.

Al momento non è chiaro quando la feature verrà implementata su Google Chrome, ma è probabile che lo sarà molto presto.