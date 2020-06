Google Pixel 4a continua a essere al centro di un costante flusso di indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le sue feature e, in attesa della presentazione ufficiale, nelle scorse ore sono apparse in Rete delle nuove immagini secondo cui dovrebbe possedere una caratteristica finora mai emersa.

Ci riferiamo a immagini relative a quelle che dovrebbero essere le custodie del prossimo smartphone di Google e che mettono in risalto il suo design, caratterizzato da una scocca in plastica. Le immagini delle cover sono state pubblicate dall’azienda ESR sul suo sito e fra esse ce n’è una che suggerirebbe la presenza della ricarica wireless sul Google Pixel 4a (potete darle un’occhiata qui sotto).

Ebbene, l’immagine è chiaramente frutto di un errore e sembra quasi un’immagine di repertorio, alla quale è stato aggiunto il render dello smartphone di turno (del Google Pixel 4a, nel caso specifico). Finora non è emerso alcun indizio sulla presenza della ricarica wireless e sembra alquanto strano che Google possa scegliere di inserirla nei suoi smartphone di fascia media. Per di più diversi youtuber e leaker che sono entrati in possesso di prototipi del Google Pixel 4a più volte hanno confermato che non c’è la ricarica wireless, per cui questa che sta girando da qualche ora sulla possibilità della presenza della ricarica wireless sul Google Pixel 4a è una notizia falsa.

Ricordiamo che, stando a quanto emerso sino a questo momento, Google Pixel 4a dovrebbe poter contare su un display OLED da 5,8 pollici con risoluzione Full HD+ e foro con fotocamera da 8 megapixel, un processore Qualcomm Snapdragon 730, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria integrata UFS 2.1, una fotocamera principale da 12 megapixel, una batteria da 3.080 mAh con supporto alla ricarica a 18 W e Android 10.