La prossima settimana sarà quella dell’ultima developer preview di OxygenOS 11 che spianerà la strada alla Open Beta. Così OnePlus comunica alla community una roadmap di massima che porterà all’adozione di Android 11, la prossima major release del robottino verde che debutterà dapprima sui Google Pixel per giungere poi a bordo di tutti gli altri dispositivi.

OnePlus in questo modo si candida ancora una volta ad essere tra le prime aziende a sposare la release più recente del robottino, nonché una tra le più vicine alle tempistiche di Google.

“Il 10 agosto rilasceremo l’ultima developer preview della OxygenOS 11. […] Una volta eliminati la maggior parte dei bug più grossi e ottenuta una stabilità soddisfacente, rilasceremo la Open Beta per garantire al maggior numero di appassionati di testare la OxygenOS 11″, è la promessa fatta dal CEO Pete Lau agli utenti del forum OnePlus.

La OxygenOS 11 “rappresenterà un ulteriore passo avanti per OnePlus e per i nostri utenti”, ha continuato l’amministratore delegato. “Introdurremo delle novità estetiche e alcune delle funzionalità più richieste da voi […] ma possiamo assicurarvi di non aver tradito lo spirito della OxygenOS, che era e rimane incentrata su performance, fluidità, pulizia dell’interfaccia, leggerezza e sulle tante personalizzazioni necessarie per calzare la OxygenOS sui tuoi bisogni e sulle tue preferenze”.

Ansiosi di provarla?