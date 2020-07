È ufficiale da poche ore il giorno in cui Samsung terrà l’evento Unpacked dal quale verranno fuori la linea Samsung Galaxy Note 20, il Samsung Galaxy Fold 2 e il Samsung Galaxy Z Flip 5G. Ancora ignoti invece i prezzi dei prodotti, ma le ultime indiscrezioni non dipingono un quadro entusiasmante.

Nonostante il duro colpo inferto dalla pandemia di Covid-19 a parecchie economie, Samsung avrebbe intenzione di ritoccare verso l’alto il listino già elevato della generazione precedente di Note. A sentire le ultime, Samsung Galaxy Note 20 costerà 1.249 euro mentre serviranno 1.399 euro per un Samsung Galaxy Note 20 Ultra quando invece un anno fa i Samsung Galaxy Note 10 partivano da una base di 1.149 euro in Grecia, nazione utilizzata a riferimento.

Anche il noto Ice Universe – che è il padre di questi render su cui il leaker si dice abbastanza certo ritraggano il Samsung Galaxy Note 20 Ultra definitivo, che non è una certezza ma suona come se lo fosse – tratteggia un panorama in rialzo, con il Samsung Galaxy Note 20 proposto a partire da 999 dollari, cioè 50 in più dello scorso anno.

Va da sé che nel caso in cui il balzello venisse confermato il giorno del lancio difficilmente assisteremmo ad una corsa all’acquisto dei nuovi Samsung. Per questo a Seul avrebbero preferito la cautela negli ordini dei componenti per i nuovi prodotti, come a prevedere un’accoglienza tiepida da parte dei consumatori.

L’alternativa sarebbe quella di ritornare sui piani e tirar giù i listini per incontrare un mercato mondiale indebolito dalla non preventivabile pandemia di Covid-19. Qualcuno dice che i piani alti di Seul stiano carezzando questa idea, per cui sui prezzi dei nuovi prodotti non è ancora detta l’ultima parola.