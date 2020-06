Lancio travagliato quello di Sony Xperia 1 II, il top di gamma della casa giapponese che al pari di altri concorrenti si è trovata a fare i conti con il caos del COVID-19 in un periodo “caldo” dell’anno. Quasi quattro mesi più tardi da quel 24 febbraio in cui l’azienda ripiegò su una presentazione online dopo la cancellazione del Mobile World Congress, Sony Xperia 1 II è finalmente pronto a debuttare sul mercato.

Con una promozione interessante, come accade spesso per la divisione mobile di Sony. Coloro che preordineranno un Sony Xperia 1 II riceveranno in omaggio un paio di Sony WH-1000XM3, cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore da tempo sulla bocca di parecchi appassionati per via di una qualità ai vertici della categoria.

Il prezzo italiano di Sony Xperia 1 II era già circolato in passato, ed è stato confermato in pieno dai fatti: il listino recita 1.199 euro, cifra a cui idealmente va sottratto il valore commerciale delle cuffie Sony WH-1000XM3 in omaggio per i preordini. Le prime spedizioni avverranno il 18 giugno, con il top di gamma asiatico che è disponibile nelle due colorazioni annunciate a febbraio, nero e viola.

Ritenete corretto il prezzo di listino deciso per Sony Xperia 1 II? Fateci sapere la vostra nei commenti.

Grazie a LucaZ3 per la segnalazione – In copertina Sony Xperia 1