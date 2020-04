Osservando i dati relativi alla portabilità presenti all’interno dell’Osservatorio sulle Comunicazioni rilasciato da AGCOM e facente riferimento al 2019, è possibile notare come Iliad e gli operatori MVNO siano gli unici a viaggiare con segno positivo. Infatti, tutti i grandi operatori telefonici, ovvero WINDTRE, TIM e Vodafone non riescono a chiudere il gap fra le linee in uscita e quelle in entrata.

Iliad meta preferita per la portabilità

Dei tre, WINDTRE è quella che registra il dato più negativo con il 29,7% di linee in uscita e solo il 15,7% di linee in entrata. Nonostante questa situazione di grande movimento di clienti da un operatore all’altro, l’indice di portabilità relativo a dicembre 2019 segna una importante diminuzione rispetto a quello dell’anno precedente, ovvero 30,6% contro 40,8%.

Iliad al momento continua ad essere la meta della maggior parte delle richieste di portabilità arrivando a raggiungere il picco del 22,9% a dicembre 2019. Cresce leggermente anche il volume delle linee in uscita (+6,2%), ma in definitiva Iliad può contare su molti più utenti in entrata che in uscita.

Crescono gli utenti mobile di Tiscali

In questo contesto si inserisce anche Tiscali che ha approvato il Piano Strategico 2020-2022. Nel 2019 l’operatore ha totalizzato ricavi per 142,6 milioni di euro, il che rappresenta un importante calo rispetto alla prestazione registrata nel 2018. Malgrado ciò, l’operatore vede un netto incremento degli utenti su mobile che salgono a quota 244.700 unità (+23,3%) con ricavi pari a 12,7 milioni di euro.

La compagnia prevede che, implementando a regime la strategia del Piano Strategico 2020-2022, possa raggiungere ricavi per oltre 200 milioni di euro ed un utile netto positivo nel 2022. Infine, come strategia di rilancio del brand, il nuovo logo “//” rimanda alla struttura degli indirizzi URL di Internet, un qualcosa che serve a rievocare e sottolineare il ruolo storico dell’azienda nel nostro Paese.

