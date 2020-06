Il lancio di OnePlus 8, gamma di smartphone di fascia alta con prezzi piuttosto esosi, ha creato non poco sconquasso fra i tanti utenti che si aspettavano terminali con un range di prezzo differente. Secondo gli ultimi rumor, OnePlus Z incarnerà la volontà della compagnia cinese di tornare a guardare alla fascia media con l’iconica attenzione verso il rapporto qualità/prezzo.

Hardware medio alto a meno di 300 euro

In queste ore un interessante leak ci permette di scoprire quella che potrebbe essere la scheda tecnica ufficiale di OnePlus Z. Infatti, alcuni utenti indiani muniti dell’applicazione PayBack, si sono visti inoltrare un particolare sondaggio in cui si fa espressamente riferimento ad uno smartphone OnePlus non ancora annunciato.

Com’è possibile notare dall’immagine qui sotto, gli utenti dovevano esprimere un loro giudizio in riferimento al seguente quesito: “con quale probabilità acquisteresti uno smartphone con queste specifiche se è offerto dal marchio OnePlus?“.

Secondo il sondaggio, questo terminale sarebbe caratterizzato da un display da 6,55 pollici Super AMOLED con refresh rate a 90 Hz e sensore per le impronte sotto il display, fotocamera punch hole frontale da 16 MP, processore Qualcomm Snapdragon 765 con connettività 5G, 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno, batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W e comparto fotografico composto da un tris di sensori da 64 + 16 + 2 MP.

Sempre secondo il sondaggio il prezzo di questo terminale, che secondo molti è OnePlus Z, sarebbe pari a 24.900 rupie indiane, circa 290 euro al cambio. Secondo alcune voci di corridoio, il terminale Android dovrebbe essere presentato il prossimo 10 luglio in India, anche se alcuni scommettono che potrebbe trovare posto anche durante la presentazione della OnePlus TV di nuova generazione prevista per il prossimo 2 luglio.

Che ne pensate di queste specifiche? Acquistereste OnePlus Z a questo prezzo?