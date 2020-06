Tra i fan OnePlus e più in generale tra gli appassionati di smartphone sempre con le antenne drizzate per nuovi prodotti interessanti, c’è grande attesa per OnePlus Nord (o OnePlus Z), lo smartphone che dovrebbe rappresentare una specie di ritorno alle origini per il popolare brand cinese.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, però, lo smartphone, per quanto interessante per via di un rapporto qualità/prezzo che si preannuncia notevole, potrebbe non essere del tutto inedito.

A dare adito a queste speculazioni è stata proprio l’ultima indiscrezione tecnica emersa a proposito di OnePlus Nord: dovrebbe essere il primo smartphone del brand a montare una doppia fotocamera anteriore. Si parla, in particolare, di un set-up con una principale da 32 MP e una secondaria ultragrandangolare da 8 MP.

Questo dettaglio tecnico, con annesse risoluzioni, ha portato Max Weinbach a sottolineare su Twitter le evidenti somiglianze tra il chiacchierato OnePlus Nord e un altro smartphone già esistente: Realme X50 Pro 5G. Al netto del fatto che i brand in questione proclamino sempre la propria originalità e indipendenza, lo stretto legame di parentela è sotto gli occhi di tutti: entrambi fanno capo alla gigantesca casa madre BBK Electronics.

I punti di contatto tra OnePlus Nord e Realme X50 Pro 5G si preannunciano numerosi, dal design (soprattutto frontalmente), alla scheda tecnica. Il nuovo OnePlus dovrebbe montare un display AMOLED con refresh rate a 90 Hz e doppio foro in alto per le due fotocamere anteriori. Sul retro si parla, inoltre, di quattro fotocamere.

Tuttavia OnePlus Nord sarà uno smartphone di fascia più bassa rispetto al Realme menzionato e questo diverso posizionamento si traduce nell’unico downgrade tecnico finora noto: mentre Realme X50 Pro 5G dispone di una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865, il preannunciato erede spirituale di OnePlus One dovrà accontentarsi di un (comunque ottimo) Qualcomm Snapdragon 765G.

Avevate già notato questa somiglianza? Ditecelo nei commenti e date un’occhiata alla nostra recensione del “gemello diverso” Realme X50 Pro 5G.

