Dopo mesi di indiscrezioni, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro all’inizio di questa settimana sono stati presentati ufficialmente dal produttore cinese e sono pronti a ritagliarsi un proprio spazio tra gli smartphone di fascia alta.

Ovviamente è la variante Pro quella più interessante ed è anche la protagonista di uno dei primi video promozionali realizzati da OnePlus per pubblicizzare la sua nuova serie di smartphone.

Lo spot di OnePlus 8 Pro ha un protagonista speciale

Nel video di cui vi stiamo parlando lo smartphone di OnePlus non è l’unico protagonista: insieme a lui, infatti, c’è uno degli attori hollywoodiani più popolari, Robert Downey Jr., in quale mette a dura prova alcune delle principali feature di questo telefono (come la ricarica wireless, la connettività 5G e la sua scocca resistente all’acqua):

Ricordiamo che Robert Downey Jr. è stato il testimonial anche in spot per OnePlus 7 Pro e OnePlus 7T, confermandosi così legato all’azienda cinese.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono già disponibili in pre-ordine sul sito ufficiale e saranno in vendita anche su Amazon (l’esordio è in programma per martedì 21 aprile 2020). OnePlus 8 ha un prezzo ufficiale di 719 euro (versione 8+128 GB e colori Onyx Black e Glacial Green) o 819 euro (versione 12+256 GB e colori Glacial Green e Interstellar Glow), OnePlus 8 Pro viene invece venduto a 919 euro (versione 8+128 GB e colore Onyx Black) o a 1.019 euro (versione 12+256 GB e colori Glacial Green e Ultramarine Blue).

