OnePlus, come da tradizione, non si smentisce e a distanza di poche ore dal lancio della gamma OnePlus 8, stuzzica l’interesse dei suoi utenti pubblicando una immagine teaser ufficiale che ci permette di apprezzare una parte del design delle cuffie OnePlus Bullets Wireless Z. Queste, almeno secondo l’immagine, dovrebbero arrivare nella colorazione blu specchiata – ricorda la colorazione Ultramarine Blue che abbiamo visto nelle specifiche tecniche complete di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro – con terminale in silicone morbido.

Il design di OnePlus Bullets Wireless Z

Secondo le ultime informazioni, OnePlus Bullets Wireless Z dovrebbero garantire 10 ore di autonomia in appena 10 minuti di ricarica, con una riproduzione audio totale pari a 20 ore con ricarica singola. Dovrebbe anche essere presente la certificazione IP55 per il sudore – non si parla di resistenza al contatto con l’acqua – con una latenza audio pari a 110 ms.

Pop-up box di OnePlus 8 Pro

Venendo invece al leak più interessante di questa news, il solito evleaks ci dà modo di scoprire in anteprima il contenuto della pop-up box a tiratura limitata di OnePlus 8 Pro, ed anche di una serie di cover realizzate dall’artista André di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Secondo il leak, la pop-up box dovrebbe contenere tre cover protettive – trasparente, blu e nera – e le cuffie OnePlus Bullets Wireless Z; purtroppo, almeno per adesso, non c’è traccia del dock di ricarica wireless.

Venendo invece alle cover in collaborazione con André, queste sono al momento affiancate solo al modello OnePlus 8 e, come c’era da aspettarselo, mettono in primo piano Mr. A in varie forme e colori. Vi ricordiamo che la gamma OnePlus 8 verrà presentata domani 14 aprile in un evento che si prevede essere ricco di tante novità, già a partire dal prezzo.