Nonostante manchino ancora un paio di settimane al lancio, anche se ormai sappiamo praticamente vita, morte e miracoli sul suo conto, Google Pixel Watch 5 ha fatto la sua prima apparizione ufficiale, protagonista in una delle app ufficiali di Google.

Il prossimo smartwatch del colosso di Mountain View è già disponibile tra i dispositivi compatibili con l’esperienza completa dell’app Google Health, anche se il processo di configurazione non sembra ancora funzionante.

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Google Pixel Watch 5 è già presente su Google Health

Come anticipato in apertura, Google Pixel Watch 5 ha recentemente fatto la prima apparizione ufficiale all’interno dell’ecosistema Google, più precisamente nell’app Google Health.

Accedendo alla sezione “Connessioni” (icona in alto a sinistra), selezionando “Connetti uno smartwatch o un tracker Pixel o Fitbit oppure una bilancia”, si accede alla schermata di selezione del dispositivo da connettere.

Tra questi, oltre a tutti i modelli Fitbit esistenti (a partire dal più recente Fitbit Air), sono presenti tutti i modelli della gamma Pixel Watch a partire da Pixel Watch 2. Un po’ a sorpresa, nell’elenco è già disponibile anche Google Pixel Watch 5, dispositivo che verrà presentato ufficialmente il 12 agosto 2026 (quando qua in Italia scatterà la mezzanotte del 13 agosto).

Purtroppo, come avrete potuto notare dalla precedente immagine, l’opzione “Avvia configurazione” non è disponibile. Essa dovrebbe però essere la medesima disponibile con gli altri modelli di Pixel Watch.

Curiosamente, l’immagine segnaposto (quella a supporto della schermata configurazione) di Pixel Watch 3 e Pixel Watch 4 è la stessa scelta (o disponibile in questo momento) anche per Pixel Watch 5. Tornando alla procedura, essa chiede agli utenti di accettare termini e condizioni (su funzionamento e gestione dei dati) prima di avviare la configurazione dello smartwatch vera e propria.

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Cosa sappiamo finora sullo smartwatch

Lo scorso 7 luglio, Google ha ufficializzato la data dell’evento Made by Google ’26 con cui verranno presentati i Pixel 11 e Pixel Watch 5, al culmine di un periodo veramente ricco di leak, soprattutto riguardo gli smartphone.

Subito dopo, però, i leaker si sono concentrati anche sul prossimo smartwatch del colosso di Mountain View. Abbiamo innanzitutto ricevuto i prezzi in euro che hanno suggerito un rincaro di 20 euro ma solo per il modello più compatto.

Modello da 41 mm Solo Wi-Fi al prezzo di 419 euro (399 euro, +20 euro) Wi-Fi + 4G/LTE al prezzo di 519 euro (499 euro, +20 euro)

Modello da 45 mm Solo Wi-Fi al prezzo di 449 euro (449 euro, +0 euro) Wi-Fi + 4G/LTE al prezzo di 549 euro (549 euro, +0 euro)



La settimana dopo abbiamo avuto modo di conoscere le quattro colorazioni in cui verrà commercializzato Google Pixel Watch 5. Tutte sembrano ricalcare le colorazioni che caratterizzeranno i Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL:

Versione da 41 mm e da 45 mm cassa Dark Anthracite accoppiata ad un cinturino nero (che potrebbe essere chiamato Midnight o Obsidian) cassa Natural Silver accoppiata ad un cinturino grigio chiaro (che potrebbe essere chiamato Light Fog o Fog) cassa Pyrite accoppiata ad un cinturino verde (che potrebbe essere chiamato Pine o Olive)

Solo versione da 41 mm cassa Warm Gold accoppiata ad un cinturino color corallo (che potrebbe essere chiamato Dune o Canyon)



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Lato specifiche, tutti sembravano certi del fatto che Pixel Watch 5 sarebbe stato costruito attorno allo Snapdragon Wear Elite (a 3 nm) di Qualcomm, un SoC moderno e pensato per portare maggiori funzioni IA direttamente al polso degli utenti. Indiscrezioni di pochi giorni fa hanno invece ridimensionato la questione, suggerendo che Big G avrebbe optato per mantenere lo stesso SoC del modello precedente, aumentando però la memoria RAM che dovrebbe passare da 2 GB a 3 GB.

Lo smartwatch debutterà sul mercato con a bordo Wear OS 7, la più recente versione di Wear OS basata su Android 17 che porta con sé una maggiore integrazione di Gemini (la nuova API AppFunctions permette alle app di integrarsi direttamente con l’assistente), i nuovi Wear Widget che sostituiscono le vecchie Tiles, ottimizzazioni agli Aggiornamenti in tempo reale, nuovi controlli multimediali più intelligenti e svariati miglioramenti per il tracciamento dell’attività fisica.