Il direttore di prodotto del dipartimento che si occupa delle fotocamere Xiaomi ha recentemente rivelato che la società sta lavorando a una revisione dell’interfaccia utente della fotocamera dei suoi smartphone.

Il manager del colosso cinese ha condiviso due opzioni al momento possibili che includono gesti differenti per accedere alle varie funzionalità dell’app fotocamera.

Xiaomi sta per rinnovare l’interfaccia dell’app fotocamera

La prima opzione prevede di espandere il pannello inferiore per scoprire le altre funzionalità tramite un gesto, come potete vedere nell’animazione che trovate a seguire. Questa soluzione permetterebbe agli utenti di visualizzare più pannelli in qualsiasi momento, tuttavia potrebbe essere necessario del tempo affinché gli utenti si abituino al cambiamento.

La seconda opzione prevede solo l’aggiunta di una scheda denominata “Altro” all’interfaccia utente dell’app fotocamera. Si tratta di una soluzione più semplice che fondamentalmente richiederebbe un solo tocco e dovrebbe risultare più immediata per gli utenti Xiaomi.

In merito queste due possibilità, Il CEO di Xiaomi Lei Jun ha ripubblicato il post originale attraverso il suo account ufficiale del social cinese Weibo, commentando lo sviluppo dell’app fotocamera e aggiungendo la sua opinione personale.

Jun propende per la seconda opzione, ma ha chiesto anche l’opinione degli utenti poiché originariamente era previsto una sorta di sondaggio online sull’argomento. Fateci sapere nei commenti in basso quale delle due opzioni vi sembra migliore.