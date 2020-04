Tra le tante novità di MIUI 12, la nuova interfaccia degli smartphone Xiaomi annunciata in Cina un paio di giorni fa, ci sono anche due stupendi sfondi animati dedicati alla Terra e a Marte, ognuno con diverse ambientazioni.

Gli sfondi erano già stati resi disponibili per i dispositivi Xiaomi (a fine articolo trovate il link per ottenerli) ma da XDA arrivano buone notizie anche per i possessori di smartphone di altre marche. Grazie a linuxct, XDA Recognized Contributor, è ora possibile installare gli sfondi anche altri dispositivi.

Anche in questo caso all’interno del file zip, linkato a fine articolo, troverete due file APK da installare sul vostro smartphone. A questo punto basterà selezionarli tramite il launcher del vostro smartphone e godervi le bellissime immagini.

Nel caso in cui non dovessero essere riconosciuti dal vostro smartphone potete provare a scaricare Google Sfondi e applicare lo sfondo che preferite. Super Earth e Super Mars non saranno però utilizzabili come sfondi nella funzione AoD a causa di una limitazione nella firma digitale.

Le animazioni vengono comunque riprodotte correttamente, così come le transizioni dall’intero pianeta ai dettagli delle rocce o dei paesaggi terrestri. Va detto che linuxct ha effettuato una piccola modifica al codice in modo che venga effettuata una transizione dalla schermata AoD a quella di sblocco, conservando quindi gran parte dell’effetto riproducibile sui dispositivi Xiaomi.