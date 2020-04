Master Lu, famosa piattaforma per quanto riguarda il settore dei benchmark, ci permette di conoscere le quote di mercato dei maggiori brand di smartphone durante il Q1 2020. Ci teniamo a precisare che la classifica, così come i dati mostrati, fanno riferimento al solo mercato cinese e che, ovviamente, potrebbero non rappresentare le quote negli altri mercati.

Huawei e HONOR guidano la classifica

Secondo i dati raccolti da Master Lu, Huawei guida la classifica dei brand con le maggiori quote di mercato con il 18,51%. È immediatamente seguita da HONOR che arriva seconda con il 14,66% delle quote di mercato. Questi numeri permettono al colosso cinese di controllare ben il 33,17% del mercato degli smartphone cinesi, ovviamente considerando al totale anche i dati di mercato di HONOR, brand di Huawei.

Al terzo posto troviamo OPPO con il 14,51%, mentre Xiaomi cede il passo e scivola in quarta posizione con il 13,96% delle quote di mercato. A seguire troviamo Samsung con il 4,72%, ZTE con il 2,7%, Meizu con il 2,6%, OnePlus con l’1,25% ed infine Nubia con lo 0,75%.

I dati potrebbero subire una variazione profonda nel corso del tempo per colpa del Coronavirus. La pandemia ha e sta creando ancora grossi problemi al mercato hi-tech, anche se la situazione in Cina sembra leggermente migliorare.