Introdotte anni fa, le Live di Instragram potrebbero presto cambiare residenza e andare a finire sulla propria piattaforma dedicata ai video: IGTV. Vediamo perché e soprattutto cosa comporterebbe una modifica del genere.

Le Live di Instagram su IGTV

Un po’ per la rinnovata popolarità che la quarantena ha portato alle Live di Instagram, ma non solo, o per altri motivi decretati da un cambio di politiche in atto, fatto è che il social in questione pare stia cercando strade alternative.

Spunta infatti un pulsante che consente di caricare i video Live direttamente su IGTV, video che vengono trasferiti tuttavia senza commenti e senza adesivi. La conseguenza più palese: rendere disponibili i contenuti anche passate le 24 ore dal caricamento.

Tale novità arriva subito dopo il recente aggiornamento che ha introdotto la nuova interfaccia grafica di IGTV che, a quanto pare, sta spingendo anche sulla fruizione dei contenuti via desktop.

Non è chiaro ancora come e quanto tale scorciatoia per caricare i video Live di Instagram su IGTV verrà utilizzata, ma non c’è da escludere una prossima trasformazione di un servizio, non particolarmente utilizzato, in una piattaforma più prossima a servizi come YouTube e simili.