Nel tentativo di attirare un numero maggiore di utenti Instagram sta rilasciando in queste ore una versione aggiornata di IGTV, la propria piattaforma dedicata ai video. L’interfaccia dell’applicazione è stata completamente ridisegnata con nuove schede e con i creatori al primo posto.

La nuova interfaccia mostra ora un creatore di contenuti nella parte alta, scegliendolo in base ai gusti dell’utente e a quelli attualmente seguiti e soprattutto i cui contenuti, secondo l’algoritmo utilizzato, dovrebbero essere di maggior interesse per l’utente stesso.

È stata aggiunta, nella parte bassa della schermata principale, una nuova scheda Discover, che permette di scoprire nuovi contenuti pertinenti. Diventa così più semplice andare alla ricerca di nuovi creatori e nuovi video da visualizzare, incoraggiando così gli utenti a un maggiore utilizzo della piattaforma.

È stata inoltre aggiunta una nuova modalità di registrazione a mani libere, che semplificherà la vita ai creatori di contenuti ed è ora possibile condividere i video di IGTV su Instagram con una clip di 15 secondi invece di un singolo frame. In questo modo gli utenti saranno più invogliati a cliccare sul contenuto condivido, aumentando le visite per i creatori.

Instagram cerca quindi di far decollare l’applicazione che sembra stentare, anche se non ha voluto fornire alcun dettaglio sui numeri, e che sembra decisamente dipendere troppo da Instagram per la propria sopravvivenza. Basterà questo remake per rendere più semplice la ricerca di nuovi contenuti, invogliando quindi utenti e creatori a utilizzare maggiormente la piattaforma? Instagram sembra credere parecchio nel progetto e per questo continua a investire su IGTV.