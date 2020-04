“Ehi, questo è un messaggio di Instagram e ti dice qualcosa su cosa accadrà al disaccordo del 28 luglio“. Comincia così un sedicente comunicato del social di Facebook Inc. che, sta girando in queste ore sul web, “allarmando” gli ignari utenti.

La bufala sulla prossima chiusura di Instagram

Basterebbe solo quella frase grammaticalmente strampalata, per non dire altro, per chiudere e passare oltre. Ma seguendo e mirando quanto riportato, si arriva a leggere di una chiusura programmata, causata addirittura da un sovraffollamento.

Inizia con: “Cari membri di Instagram, Instagram deve chiudere il 28 Luglio 2020 perché è diventato troppo affollato. Molti membri si sono lamentati del fatto che Snapchat è diventato molto lento. Indicano che ci sono molti membri attivi che non sono dissidenti, ma anche molti nuovi membri”

E finisce così: “Coloro che non inviano questo messaggio entro 2 settimane verranno eliminati senza esitazione per fare più spazio.”

Tralasciando le ossessive ripetizioni, è palese si tratti dell’ennesima bufala sotto forma di catena di Sant’Antonio che, per le solite strane ragioni, gira sui social e sulle app di messaggistica, rimbalzata qua e là.

Dunque, la solita solfa che a turno prende di mira WhatsApp, Facebook e altre app di dominio comune. Tutto qua.

