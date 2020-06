Che Huawei stia lavorando a uno o più smartphone con fotocamera selfie sotto il display non dovrebbe meravigliare più nessuno, soprattutto dopo le insistenti voci che vogliono il colosso cinese molto vicino a Visionox. Lo scorso 16 giugno l’ente CNIPA (China National Intellectual Property Administration) ha pubblicato un brevetto Huawei risalente a novembre 2019 in cui, come possiamo vedere nelle immagini qui in basso, si fa chiaro riferimento ad uno smartphone munito di fotocamera sotto il display e tasti virtuali sul bordo.

Sensore sotto il display e tanto altro

Invece di mostrare un display waterfall a tutti gli effetti, sembra che il colosso cinese stia valutando varie versioni in cui il display dello smartphone resti presente solo in alcune porzioni del telaio, tipicamente quelle in cui sono normalmente integrati i tasti fisici per l’accensione e per il controllo del volume.

La porzione posteriore presenta invece un modulo fotografico munito di tre sensori, mentre sul fondo è possibile notare una comune porta USB Type-C. Rispetto a numerosi altri brevetti che abbiamo visto nei mesi scorsi, questo di oggi sembra essere il primo in cui è possibile notare un terminale Android di fascia economica.

Purtroppo il design dello smartphone non permette di scoprire altre informazioni sul terminale, ma è probabile che Huawei stia seriamente valutando la possibilità di svelare una nuova gamma di smartphone di fascia economica con sensore sotto il display.